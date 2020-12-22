Вирусолог заявил об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Разработанные вакцины от коронавируса COVID-19 будут эффективны против нового штамма инфекции. Такое мнение выразил вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
Специалист пояснил, что изменения в геноме вируса не затронули его антигенную структуру.
"Все те вакцины, которые делаются, которые готовятся, которые уже используются, вполне эффективны, и надо это дело <...> продолжать", – сказал Зуев в эфире телеканала "Россия 24".
Вирусолог добавил, что гражданам следует соблюдать требования по предотвращению распространения COVID-19. Для этого нужно, в частности, продолжать иммунизацию населения.
Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала страны проанализировать информацию по новому штамму COVID-19. Она отметила, что на основе собранных данных каждое государство должно предпринять индивидуальное решение по поводу ограничения авиасообщения.
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