Глава РФПИ заявил, что "Спутник V" эффективен против новых мутаций COVID-19

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что действие вакцины "Спутник V" обладает эффективностью против новых мутаций коронавируса.

В частности, по словам Дмитриева, российская вакцина эффективна против мутации вируса, обнаруженной в Европе.

"Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке", – заявил Дмитриев в ходе общения с Владимиром Путиным по видеосвязи.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала страны проанализировать информацию по новому штамму COVID-19. Она отметила, что на основе собранных данных каждое государство должно предпринять индивидуальное решение по поводу ограничения авиасообщения.