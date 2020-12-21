Инфекционист прокомментировал данные о новом штамме коронавируса

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Решение о закрытии границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса является не более чем перестраховкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

Он отметил, что приостановление или ограничение авиасообщения с этой страной имеет под собой основание. По словам инфекциониста, это не является необходимой мерой, однако новый штамм вируса вызывает панику, поскольку он может быть более патогенным и более "серьезным".

"Но такого не будет. Это не более чем перестраховка", – подчеркнул Тимаков.

Он добавил, что это уже восьмая обнаруженная мутация коронавируса.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала страны проанализировать информацию по новому штамму COVID-19. Она отметила, что на основе собранных данных каждое государство должно предпринять индивидуальное решение по поводу ограничения авиасообщения.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.