Франция приостановит на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании

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Франция приостановит на 48 часов прием авиарейсов и другого пассажирского транспорта из Великобритании в связи с санитарной обстановкой в этой стране, заявил министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари, сообщает ТАСС.

Запрет вступает в силу в полночь. Приостанавливается также поток людей, сопровождающих грузы, перевозимые как воздушным, так морским и железнодорожным путем. Разрешаются только перевозки грузов без сопровождающих.

Поток пассажиров из Великобритании будет восстановлен 22 декабря, при этом прибывающие в обязательном порядке будут проходить проверки на коронавирус.

При этом рейсы в Великобританию с французской территории будут разрешены.

Мутировавший вариант коронавируса обнаружили в Великобритании в сентябре. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

Он отметил, что эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.