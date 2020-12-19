Быстрый тип коронавируса обнаружили в Южной Африке

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Генетики в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания.

Как сообщили в местном министерстве здравоохранения, названная 501.V2 разновидность вируса распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации.

По данным медиков, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Общее число случаев COVID-19 в ЮАР превысило 900 тысяч человек, скончались 24 285. Выздоровели более 783 тысяч пациентов.

Ранее этот же генетический вариант коронавирус выявили в Великобритании. По мнению врачей, вероятность того, что от него не будет защищать вакцинация, крайне мала.