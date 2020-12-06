В США научились выявлять коронавирус с помощью смартфона

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Ученые из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско разработали тестер на коронавирус, совместимый со всеми выпускаемыми серийно гаджетами.

Как говорится в статье научного журнала Cell, с его помощью можно произвести анализ мазка из носоглотки. Для этого требуется поместить тест в специальный прибор, а затем поднести камеру к чувствительному датчику.

Сам тестер представляет собой корпус с окошком, в котором размещен флуоресцентный детектор, подсвечиваемый лазером. Тест делается от 15 до 30 минут. Он базируется на технологии, когда РНК (рибонуклеиновая кислота) обнаруживается напрямую за счет связи с ферментом Cas13.

Отмечается, что такая процедура позволяет избегать сложной технологии определения ПЦР, применяемой в большинстве лабораторий мира. Анализ определит как присутствие вируса SARS-CoV-2 в организме, так и его количество.

При этом разработка удешевляет тестирование. Ожидается, что детекторы разместят в аптеках, поликлиниках и в больницах.

Ученые из Массачусетского технологического института в США ранее создали концепт защитной маски для лица, уничтожающей вирусы при вдохе.

Изделие состоит из металлического сетчатого фильтра. При этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов. По мнению исследователей, такая температура способна уничтожить частицы COVID-19, которые может вдохнуть носитель маски.