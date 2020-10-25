В США появится уничтожающую коронавирус маска

Фото: news.mit.edu
Ученые из Массачусетского технологического института в США создали концепт защитной маски для лица, уничтожающей вирусы при вдохе.
Как говорится на сайте университета, изделие состоит из металлического сетчатого фильтра. При этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов.
Такая температура способна уничтожить частицы COVID-19, которые может вдохнуть носитель маски. Для защиты кожи сетка будет закрываться изоляционным неопреном.
Battery-powered #facemask with a copper mesh heated to 194°F that KILLS coronavirus in the air is designed by #MIT scientists,it would be covered in insulating neoprene to allow it to be worn safely— Hans Solo (@thandojo) October 24, 2020
It will likely be more expensive than cloth and surgical masks,or N95 respirators pic.twitter.com/lEdnVXjo9G
Материал позволит избежать ожогов. Исследователи считают, что устройство станет идеальным решением для медицинских работников, контактирующих с больными COVID-19.
Ученые отметили, что маска не блокирует вирус. Она пропускает его внутрь, но замедляет и делает неактивным. Кроме того, устройство не нужно будет стерилизовать.
Разработчики подали заявку на патент и начали конструировать прототипы для проведения физических испытаний.
Ученые Медицинского колледжа Пенсильвании в США ранее выяснили, что жидкости для полоскания рта способны инактивировать коронавирусы.
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