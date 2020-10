В США появится уничтожающую коронавирус маска

Ученые из Массачусетского технологического института в США создали концепт защитной маски для лица, уничтожающей вирусы при вдохе.

Как говорится на сайте университета, изделие состоит из металлического сетчатого фильтра. При этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов.

Такая температура способна уничтожить частицы COVID-19, которые может вдохнуть носитель маски. Для защиты кожи сетка будет закрываться изоляционным неопреном.

Battery-powered #facemask with a copper mesh heated to 194°F that KILLS coronavirus in the air is designed by #MIT scientists,it would be covered in insulating neoprene to allow it to be worn safely

It will likely be more expensive than cloth and surgical masks,or N95 respirators pic.twitter.com/lEdnVXjo9G