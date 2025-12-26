Axios: планируемая встреча Трампа и Зеленского говорит о прогрессе в переговорах

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Скорая встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского указывает на явный прогресс в мирных переговорах, пишет Axios.

Портал указал на раннее заявление главы Белого дома о том, что он встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению.

Журналист Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника уточнил, что Трамп встретится с украинским лидером в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. По данным СМИ, большинство элементов соглашения между Вашингтоном и Киевом уже согласованы, включая гарантии безопасности.

О планируемой встрече с американским президентом ранее рассказал сам Зеленский. По словам лидера Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров проинформировал его о контактах с США.

Украинская и американская делегации в декабре уже провели очередной раунд консультаций в Майами. К переговорам были привлечены европейские партнеры.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал встречу продуктивной. Стороны уделили внимание ключевым темам, в числе которых развитие 20-пунктного мирного плана и согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности.