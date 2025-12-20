Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:36

Политика

Делегации Украины и США провели встречу в Майами

Фото: depositphotos/erik3804

Украинская и американская делегации провели очередной раунд консультаций в Майами. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

"Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", – написал Умеров в своих соцсетях.

Он уточнил, что к данному формату переговоров также были привлечены европейские партнеры. Об итогах встречи Умеров доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее СМИ сообщали, что российская делегация также может прибыть в Майами в эти выходные, чтобы провести переговоры по Украине с американской стороной. Предполагается, что Москву на консультациях представит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявил Владимир Путин. При этом РФ видит некие сигналы от Киева о готовности вести диалог. Москва готова вернуться к переговорам с украинскими представителями и хочет завершить этот конфликт мирными средствами, подчеркнул Путин.

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика