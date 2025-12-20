Делегации Украины и США провели встречу в Майами

Фото: depositphotos/erik3804

Украинская и американская делегации провели очередной раунд консультаций в Майами. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

"Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", – написал Умеров в своих соцсетях.

Он уточнил, что к данному формату переговоров также были привлечены европейские партнеры. Об итогах встречи Умеров доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее СМИ сообщали, что российская делегация также может прибыть в Майами в эти выходные, чтобы провести переговоры по Украине с американской стороной. Предполагается, что Москву на консультациях представит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявил Владимир Путин. При этом РФ видит некие сигналы от Киева о готовности вести диалог. Москва готова вернуться к переговорам с украинскими представителями и хочет завершить этот конфликт мирными средствами, подчеркнул Путин.