Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Российские войска в настоящее время наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По словам главы государства, где-то наступление идет более быстрыми темпами, а где-то – медленнее. Президент отметил, что стратегическая инициатива полностью перешла в руки Вооруженных сил России после того, как российские войска "вышибли противника с курской земли".

"Самое главное, мы с этого начали, когда говорили о том, что предлагали украинскому режиму убрать свои войска с территории тех республик, тогда не признанных, которые не хотят жить под этим давлением националистов", – отметил Путин.

Он добавил, что Славянск, Краматорск и Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) стали главными укрепрайонами Украины, которые киевский режим строил 10 лет.

Российский лидер также заявил, что в ближайшее время будет освобожден Красный Лиман – войска уже находятся внутри города, 50% территории находятся под контролем ВС РФ. После этого движение будет продолжено ближе к Славянску, возможности движения к которому открылись после взятия Северска.

Что касается Константиновки в ДНР, по словам Путина, свыше 50% города также находятся под российским контролем. Он выразил уверенность в том, что "ребята доберут и этот населенный пункт".

"Наша группировка, группировка "Восток", быстрыми темпами двигается по Запорожской области и освобождает один населенный пункт за другим. Сейчас бои идут в городе Гуляйполе", – продолжил президент.

Он пояснил, что город разбит на две части, одна из которых находится на правом берегу реки. Российские военные перебрались через водный барьер, вошли в город и также захватили около 50% территории.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, по словам главы государства, пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска, однако несут серьезные потери, не добиваясь успеха. Тем же временем ВС РФ продолжают движение на запад от Северска, заключил президент.

Также Путин выразил уверенность в новых успехах российской армии, которые, по его словам, будут достигнуты на передовой до конца 2025 года.

При этом глава государства отмечал, что текущий год стал важным этапом в решении задач СВО. За текущий год российские войска освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне спецоперации.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. Число обращений от россиян в этом году составило почти 3 миллиона, лидерами по числу которых стали Москва и Санкт-Петербург.

Прием обращений продлится до окончания мероприятия. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в фото- и видеоформате можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.