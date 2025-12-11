Путин назвал новогодними подарками успехи ВС РФ в зоне СВО

Фото: kremlin.ru

Российские бойцы готовят свои новогодние подарки России, выполняя задачи в зоне СВО, заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что вся страна готовится к приближающемуся Новому году: кто-то печет сладкие пирожки или блины, кто-то варит сталь для оборонной промышленности, а кто-то "выполняет свои задачи".

"Кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России, стоит у своей печи и там работает, несет службу, рискует собою", – добавил Путин.

Ранее президент поблагодарил командующего "Южной" группировкой войск Сергея Медведева за освобождение Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отметил, что тот как настоящий мужчина – "сказал и сделал".

По словам Медведева, освобождение Северска создало условия для дальнейшего наступления в направлении к Славянску в ДНР. Он добавил, что значительный вклад в это внесли ракетные войска, артиллерия, авиация и подразделения беспилотных систем.

