График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 13:26

Транспорт

Ограничительные ленты появятся на станции столичного метро "Полежаевская"

Фото: телеграм-канал "Московский Метрополитен"

На неиспользуемых участках платформы на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы появятся ограничительные ленты. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Помимо двух основных путей, на станции есть еще боковой дополнительный. Он используется для ночного отстоя подвижного состава и позволяет более равномерно начать утреннее движение поездов. Также станция обеспечивает пересадку на БКЛ и на МЦК.

"Для повышения безопасности пассажиров на станции "Полежаевская" начали устанавливать стойки с красными лентами вдоль неиспользуемых участков платформы. Они будут закреплены по всей длине путей, хорошо заметны и помогут визуально обозначить места, где стоять и перемещаться безопасно", – подчеркнули представители метрополитена.

Работы планируется завершить в начале марта. О безопасности также будут напоминать специальные плакаты, размещенные на станциях и в переходах. Вместе с тем пассажиры увидят тематические видеоролики на всех медиаэкранах в поездах метро.

Ранее в столичном метрополитене провели тестирование системы контроля падения на пути. Работы велись на станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ). Новая система поможет беспилотному поезду выяснить, что путь свободен.

После успешных испытаний технологию постепенно внедрят на других станциях. Это позволит начать первые поездки с пассажирами в 2027 году.

транспортметрогород

