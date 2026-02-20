Россияне предпочитают парфюмерию и сладости в качестве подарков на 23 февраля и 8 марта

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Парфюмерия, сладости и деньги оказались самыми желанными подарками на 23 февраля и 8 марта, результаты опроса сообщает федеральная сеть SimpleWine.

Парфюмерию и косметику в качестве подарка выбирают 27% опрошенных, сладости – 23%, а одежду и аксессуары – 19%. Одновременно с этим с 16% до 19% увеличился интерес к деньгам, а с 15% до 18% – к сертификатам.

Алкоголь, в свою очередь, является универсальным вариантом подарка, его намерены презентовать 12% россиян. При этом получить алкоголь готовы 71% опрошенных. Мужчины бы в 26% случаев хотели бы получить виски, в 16% – бренди, а в 15% – французский коньяк.

25% опрошенных женщин хотели бы получить игристое, 20% отдают предпочтение французскому шампанскому, а 15% – тихое вино.

При этом для празднования Дня защитника Отечества около 18% россиян выбирают водку. Игристое и виски выбирают 14% и 13% соответственно. Для Международного женского дня 24% отдают предпочтение вину с пузырьками, а на втором и третьем месте – тихие вина и водка, их выбирают 15% и 12%. Кроме того, согласно данным опроса, 4% выберут к праздничному столу безалкогольное вино. Это на 1% больше, чем годом ранее.

Отличаются и пожелания к подаркам. Мужчины больше всего хотели бы получить электронику и бытовую технику, этот вариант указали 23%. Товары для строительства и ремонта ждут 14%, а одежду, обувь и аксессуары 13%.

При этом около 32% женщин отдают предпочтение ювелирным украшения, 29% хотели бы получить парфюмерию, а подарочные сертификаты – 26%. Деньги же хотели бы получить 36% мужчин и 40% женщин.

Ранее сообщалось, что в преддверии праздников россияне традиционно активнее покупают парфюмерию. Количество заказов в феврале более чем вдвое превысило январские показатели – 7,6 против 3,2 тысячи. При этом средний чек снизился с 7,2 до 5,5 тысячи рублей. Такая динамика говорит о том, что покупатели чаще выбирают более доступные ароматы или делают несколько небольших покупок вместо одного дорогого подарка.

