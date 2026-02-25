Потребление алкоголя снизилось в России на 11% за пять лет

Фото: depositphotos/nikitos1977

Потребление алкоголя россиянами в среднем по стране снизилось на 11% за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минздрава РФ.

По данным ведомства, в 2025 году потребление алкогольной продукции на душу населения составляло 8,06 литра этанола, тогда как в 2020 году это значение находилось на уровне 9,06 литра.

Ожидается, что к 2030 году потребление алкоголя в России будет снижено до 7,8 литра на человека. Это позволит улучшить медико-демографические показатели и повысить качество и продолжительность жизни граждан.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о нанесении устрашающих рисунков и информации о вреде алкоголя на этикетки спиртной продукции. Предполагается, что предупреждающие надписи будут сопровождаться картинками с изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным потреблением алкоголя.

В ГД также предложили запретить продажу алкоголя менее чем в 100 метрах от образовательных, медицинских учреждений и спортивных объектов. Законопроект направлен на создание единого стандарта, который поможет улучшить социальную обстановку и психологическое состояние граждан вблизи школ и больниц.