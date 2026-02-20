График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 12:41

Нарколог Шуров: признаками алкоголизма могут быть сосудистая сеточка на лице и отеки

Нарколог объяснил, как распознать будущего алкоголика в партнере

Фото: 123RF.com/goodween123

Сосудистая сеточка на лице, отеки и проблемы с потенцией могут указывать на пристрастие будущего партнера к алкоголю. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал врач-нарколог и психиатр Василий Шуров.

Он отметил, что любители спиртного могут хорошо маскировать пагубную привычку и даже избегать алкоголя какое-то время. Тем не менее есть ряд признаков, которые указывают на зависимость.

Среди таких маркеров Шуров также выделяет бледный, сероватый вид кожи и проблемы с пищеварением. Эксперт отмечает, что те, кто злоупотребляет спиртным, часто выглядят старше своих лет, а любители пива страдают от лишнего веса.

"Пьющий человек становится малоинтересным, у него нет хобби, увлечений, он не любит заниматься спортом. Глубокие познания в алкогольных напитках, разных коктейлях и злачных заведениях тоже должны насторожить", – добавил нарколог.

При этом алкоголики умеют красиво ухаживать за партнером и на первых порах тщательно скрывают свою склонность выпить. Поэтому, резюмировал эксперт, прежде чем торопиться с заключать брак, стоит пожить вместе и внимательно присмотреться.

Ранее нарколог Владимир Каторгин рассказал, что эстрогены в пиве убивают потенцию и провоцируют рост груди у мужчин. По его словам, злоупотребление этим напитком снижает когнитивную сферу – ухудшает память и концентрацию внимания. К тому же это может стать одним из факторов развития деменции и болезни Паркинсона.

