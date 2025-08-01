Нарколог Каторгин: употребление пива грозит снижением потенции и либидо

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Эстрогены в пиве убивают потенцию и провоцируют рост груди у мужчин. Об этом Москве 24 рассказал психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин.

Международный день пива отмечается 1 августа. Эксперт предупредил, что чем раньше человек попробовал алкоголь, тем серьезнее у него будут проблемы со здоровьем. В частности, алкоголь разрушает центральную нервную систему и негативно влияет на функционирование головного мозга. Поэтому злоупотребление пивом снижает когнитивную сферу – ухудшает память и концентрацию внимания. К тому же это может стать одним из факторов развития деменции и болезни Паркинсона, предупредил нарколог.



(увеличение грудных желез. – Прим. ред.). В напитке содержатся эстрогены – вещества, участвующие в формировании женской репродуктивной системы. В итоге может вырасти живот, увеличиться грудь, а впоследствии снизиться либидо и потенция.

Владимир Каторгин психиатр, психотерапевт, нарколог У мужчин на фоне длительного употребления пива может развиваться гинекомастияВ напитке содержатся эстрогены – вещества, участвующие в формировании женской репродуктивной системы. В итоге может вырасти живот, увеличиться грудь, а впоследствии снизиться либидо и потенция.

Также врач отметил проблему возникновения пивного алкоголизма. По мнению специалиста, люди достаточно толерантно относятся к напитку, поскольку он слабоалкогольный. Некоторые могут не замечать, что со временем у них развивается зависимость.

"Все начинается с так называемого бытового пьянства, когда выпивают бокал-другой в день и так по три–пять раз в неделю. Если же распития становятся чаще и человек буквально мечтает, как прибежит домой и откроет бутылочку, стоит задуматься о формировании психической или физической зависимости, а также обратиться за помощью к специалисту", – посоветовал Каторгин.



Ранее врач-кардиолог Рустем Османов назвал коньяк, пиво и водку самыми вредными алкогольными напитками. Первый, например, при регулярном употреблении способен вызвать нарушение углеводного и жирового обменов. А из-за водки может произойти нарушение функции сердца, почек и печени.

