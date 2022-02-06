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Общество

07:31

Кардиолог назвал самые вредные алкогольные напитки

общество

Фото: depositphotos/draghicich

Потребление алкогольных напитков вредно для сердечно-сосудистой системы, почек и сахарного диабета, рассказала врач-кардиолог Рустем Османов.

Кроме того, существует риск онкологических заболеваний, аллергических реакций, психических расстройств и интоксикации организма, подчеркнул специалист.

"Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то, коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов", – приводит слова врача агентство "Прайм".

Пиво, продолжил специалист, оказывает нагрузку на почки и негативно воздействует на слизистую желудка. Длительный прием данного напитка приводит к заболеваниями эндокринной системы, гормональным расстройствам и нарушению репродуктивной системы.

Из-за водки, по словам Османова, может произойти нарушение функции сердца, почек и печени, а также отравление. Что касается алкогольных коктейлей, то в них содержится большое количество сахара.

Самыми безвредными алкогольными напитками считаются вина, рассказал кардиолог. В умеренных количествах вино расширяет сосуды и разжижает кровь.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил, что употребление алкоголя при ОРВИ и коронавирусе может быть опасно, поскольку вызывает дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами.

По словам специалиста, употреблять спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса нельзя категорически. В первую очередь это связано с тем, что при болезни нагрузка на сердце повышается, а алкоголь лишь усугубит ситуацию. Аналогично и с интоксикацией, которую вызывают вирусы. Алкогольное отравление осложнит течение болезни.

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