Ученый рассказал, можно ли употреблять алкоголь каждый день

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Профессор, доктор медицинских наук Сергей Хотимченко рассказал об опасности ежедневного употребления спиртного. Об этом сообщает News.ru.
"Понимаете, нет допустимой дозы алкоголя. Есть работы, говорящие о том, что можно выпить бокал вина в день, что это даже полезно, но это истории из жизни скорее", – заявил специалист.
По словам профессора, даже маленькие ежедневные дозы спиртного могут спровоцировать развитие алкоголизма. Он подчеркнул, что с точки зрения доказательной медицины не подтверждено наличие в вине веществ, защищающих от атеросклероза.
Хотимченко добавил, что в организме здорового человека ежедневно синтезируется порядка 10 граммов алкоголя. При этом вещество очень быстро "сгорает", примерно за доли секунды.
Диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какими продуктами опасно закусывать алкогольные напитки. Рекомендуется отказаться от маринованных огурцов с уксусной кислотой, консервантами и подсластителями.
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