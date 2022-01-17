Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь

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Стало известно, какими продуктами опасно закусывать алкоголь. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в эфире программы "Доктор 24".
Специалист призвала исключить из закусок соленую пищу. В частности, стоит отказаться от маринованных огурцов, содержащих уксусную кислоту, консерванты и подсластители. Как утверждает Чехонина, данные вещества могут оказать негативное влияние на слизистую оболочку желудка.
Диетолог также посоветовала не запивать алкоголь сладкими напитками. Она объяснила, что это может нарушить углеводный обмен.
"Учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе", – сообщила врач.
При этом Чехонина заявила, что помидоры в сочетании с алкоголем не опасны для организма.
"Да, в них присутствуют органические кислоты, но при этом есть и минеральные соли, способствующие выведению лишней жидкости", – подытожила эксперт.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал россиянам, как помочь организму быстрее выйти из состояния похмелья. По его мнению, недомогание после застолья поможет заглушить легкая пища.
"Доктор 24": семь продуктов, которыми нельзя закусывать алкоголь
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