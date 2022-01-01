Терапевт объяснил, как быстрее выйти из состояния похмелья

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Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал россиянам, как помочь организму быстрее выйти из состояния похмелья. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.
Специалист заявил, что возможное недомогание после застолья поможет заглушить легкая пища. Он подчеркнул, что система пищеварения человека начинает работать только во время переваривания еды.
"Первое, что мы должны "завести" утром после обильных возлияний, – это система пищеварения. Надо "включить" печень, желудок и кишечник. Самое простое, с помощью чего это можно сделать, – куриный бульон. Также подойдет суп, например, борщ", – посоветовал эксперт.
При сильном алкогольном отравлении Кондрахин порекомендовал больше лежать. Это поможет почкам быстрее очистить организм от токсинов.
"Это важно, потому что печень, которая не справляется с интоксикацией алкоголем, часть вредных веществ выбрасывает в кровь, а почки постепенно фильтруют все это", – рассказал Кондрахин.
Он подытожил, что лучшим способом предотвратить похмелье является отказ от большого количества спиртного за новогодним столом.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала блюда, которые стоит убрать с праздничного стола в Новый год ради сохранения здоровья.
В частности, специалист посоветовала оказаться от блюд с повышенным содержанием соли – колбас, мясных нарезок и икры. Такие продукты способны вызвать отеки или скачки артериального давления.
Телезрителям рассказали, что москвичи чаще всего покупают на новогодний стол
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