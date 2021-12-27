Диетолог дала рекомендации по новогоднему столу для пожилых людей

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Старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова дала пожилым людям советы по составлению меню для празднования Нового года.

Первое, что врач рекомендовала представителям старшего поколения, – составить новогоднее меню заранее. Это позволит избежать переедания. В особенности это касается людей с хроническими заболеваниями, например, язвой желудка или артериальной гипертензией: таким людям специально подобранный рацион требуется не только в праздники, но и в обычные дни.

Как отмечает Иванникова, у пожилых людей часто развивается так называемая недостаточность питания, из-за чего они теряют мышечную массу, ухудшается их общее физическое и умственное состояние. В связи с этим нелишним будет за праздничным столом выпить бокал вина или шампанского, поскольку алкоголь в небольших объемах стимулирует аппетит. Правда, важно не переборщить, так как это может дать дополнительную нагрузку на печень и почки, а также создать риск получить травму.

Сладкое, по словам диетолога, лучше есть уже 1 января. Если ждать нет сил, то лучше отдать предпочтение суфле, желе или фруктам. В целом в праздничное меню следует включить больше салатов из свежих овощей, нарезку, убрать со стола хлеб, если планируется подавать канапе. Также важно делать небольшие промежутки между приемами пищи. Если человек до Нового года соблюдал какую-то диету, то слишком налегать на еду не стоит. Для улучшения пищеварения можно принять специальные препараты.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал праздничные закуски, которые лучше не сочетать с алкоголем. К таким он отнес жирные сорта мяса и сало, так как те наносят удар по поджелудочной железе, а также различные соления, поскольку они могут увеличить нагрузку на кишечник и привести к повышенному газообразованию, дискомфорту и нарушению стула.

