Диетолог рассказала о пользе ананаса на новогоднем столе

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Ананас станет полезным дополнением к новогоднему столу, заявила радио "Говорит Москва" диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что продукт, содержащий органические кислоты и клетчатку, способствует пищеварению и не дает впитываться излишнему жиру. По словам Соломатиной, достаточно съесть около 200 граммов ананаса.

Ранее врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов предупредил, что в новогоднюю ночь нередки случаи отравлений за праздничным столом. По словам специалиста, избежать таких неприятностей позволит правильная подготовка к застолью. К примеру, запрещено оставлять при комнатной температуре подготовленные для стола блюда. Их нужно держать только в холодильнике.

Также эксперт не советует пользоваться одной доской и ножом при нарезке разных продуктов, поскольку бактерии из сырой рыбы или мяса могут попасть в холодные закуски, которые не будут обрабатываться термически. Опасность могут таить и консервированные овощи. Поэтому лучше исключить из рациона все старые домашние консервации, заключил специалист.

