Диетолог рассказала, как не переесть на Новый год

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Россиянам дали советы для того, чтобы не переедать во время новогодних застолий. Об этом рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха в беседе с РИА Новости.
Специалист посоветовала осознанно и умеренно подходить к еде. Она подчеркнула, что людям не стоит корить себя, если съели больше положенного.
"Праздник – отличная возможность сделать из еды красивый ритуал и получить от этого настоящее удовольствие, а не закинуть в себя привычные блюда только затем, чтобы наесться", – считает Макуха.
Специалист призвала людей оценивать, принесет ли еще одна порция блюда удовлетворение. Диетолог порекомендовала есть добавку медленно, наслаждаясь каждым куском.
По словам Макухи, также стоит заранее продумать блюда для застолья. Некоторые ингредиенты можно заменить менее калорийными. В частности, вместо солений и консервов на стол следует выставить свежие овощи и фрукты, а дно тарелки прикрыть салатными листьями, чтобы она не была пустой.
Диетолог продолжила, что быстро наестся можно, если начать застолье с богатых белком и медленными углеводами продуктов – мяса, рыбы, крупы и овощей. Кроме того, алкоголь стоит заменить водой или другими безалкогольными напитками.
Эксперт предупредила, что полный отказ от любимых блюд на новогоднем столе или бесконтрольное поедание пищи несут одинаковое отрицательное влияние на физическое и психологическое здоровье.
"Главные герои праздника – это вы, ваши друзья, близкие и родные. Общение и время вместе, совместный отдых, веселье – вот что действительно важно в Новый год. Не торопитесь и спокойно откладывайте на завтра то, что можно съесть сегодня", – подытожила диетолог.
Ранее кандидат медицинских наук Юлия Сорокина рассказала, как за неделю до Нового года можно похудеть на 1,5–3,4 килограмма. Эксперт подчеркнула, что на начальных этапах скорость снижения веса может быть индивидуальной.
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