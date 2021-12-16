Диетолог посоветовала очищающий кишечник продукт

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Россиянам рассказали о полезных свойствах льняных семян. Об этом сообщила диетолог Светлана Фус в своем аккаунте в Instagram.
По мнению эксперта, семена льна богаты пищевыми волокнами. Специалист объяснила, что это позволяет продукту очищать кишечник человека подобно щетке.
Помимо прочего, льняные семена создают ощущение сытости.
"Богаты семена и на фитоэстрогены – фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой", – продолжила Фус.
Диетолог отметила, что льняные семена являются природным статином, помогающим нормализовать холестерин. Кроме того, растение содержит в себе большое количество омега-3 жирных кислот.
"Они нужны для строительства клеточных мембран, уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения, если придерживаться здорового питания", – объяснила эксперт.
При этом Фус предупредила, что суточная доза продукта составляет 1–2 столовые ложки – примерно 10–20 граммов семян. Она объяснила, что организм человека не способен полностью переваривать целые льняные семена.
Ранее диетолог Светлана Панченко объяснила, как нужно выбирать сухофрукты. Эксперт посоветовала обращать внимание на внешний вид продукта.
"Доктор 24": семена льна
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