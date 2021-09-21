Врач назвала напиток для укрепления нервной системы

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Москве 24, какие напитки стоит употреблять для укрепления нервной системы.

По ее словам, чашка какао по утрам идеально подходит для борьбы со стрессом. Однако для лучшего эффекта какао-бобы обязательно должны быть натуральными, уточнила диетолог.





Маргарита Королева врач-диетолог Витамины группы B и минералы в составе какао позволят регулировать работу нервной системы и контролировать стресс, а в первой половине дня напиток добавит бодрости.

Перед сном Королева рекомендует обратить внимание на напитки, в состав которых входят мята, мелисcа, пассифлора, а также иван-чай. Одна-две чашки такого успокоительного состава, выпитого с 19 до 22 часов, помогут вечером уравновесить эмоции после прошедшего дня и своевременно уснуть, указала она.

"Ночью благодаря в унисон работающим гормонам сна – соматотропному и мелатонину – снижается уровень кортизола и происходит детокс мозга. Именно в это время организм и мозговая система подвергаются столь тщательной очистке", – сказала врач.

Вместе с тем при хроническом стрессе специалист советует не ограничиваться успокоительными напитками, а организовать себе вечернюю ванну c английской солью, содержащей сульфат магния.

"Полный стакан английской соли – около 400 граммов – идет на 170–200 литров воды. Температура воды должна быть 37–38 градусов, то есть очень теплая. Полежать в этой ванне 15 минут, при этом после не смывать этот солевой состав, а просто промокнуть себя полотенцем – и сразу в постель", — сказала Королева.

Мяту, мелисcу, пассифлору и иван-чай можно подготовить заранее и выпить прямо в ванне, заключила она.

Ранее диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о том, что лучшим утренним напитком для снижения артериального давления является чай каркаде с добавлением гранатового сока.



Иван Носатов