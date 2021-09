Назван лучший напиток для снижения артериального давления

Фото: depositphotos/jora_abramov

Лучшим утренним напитком для снижения артериального давления является чай каркаде с добавлением гранатового сока, рассказала диетолог Лорен Харрис-Пинкус. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.

Она пояснила, что ежедневное употребление двух-трех чашек каркаде вызывает понижение давления у людей с гипертонией первой степени и тех, кто к ней предрасположен.

"Одно из исследований показало, что у людей, которые выпивали три чашки чая каркаде в день, давление снижалось настолько же, как после лекарств", – уточнила Харрис-Пинкус.

Также, по словам врача, прекрасным средством для понижения кровяного давления является гранатовый сок, который при употреблении с чаем уменьшает его на 5%. Такое действие объясняется содержанием антиоксидантов, которые также имеют большую питательную значимость.

Ранее сообщалось, что свекольный сок обладает химиопрофилактическими свойствами, а также способствует снижению кровяного давления и риска развития рака. Его употребление также позволяет увеличить продолжительность жизни. Вместе с тем для продления жизни нужно уменьшить в рационе количество насыщенных жиров, сахара и соли.