Назван лучший напиток для снижения артериального давления

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Лучшим утренним напитком для снижения артериального давления является чай каркаде с добавлением гранатового сока, рассказала диетолог Лорен Харрис-Пинкус. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.
Она пояснила, что ежедневное употребление двух-трех чашек каркаде вызывает понижение давления у людей с гипертонией первой степени и тех, кто к ней предрасположен.
"Одно из исследований показало, что у людей, которые выпивали три чашки чая каркаде в день, давление снижалось настолько же, как после лекарств", – уточнила Харрис-Пинкус.
Также, по словам врача, прекрасным средством для понижения кровяного давления является гранатовый сок, который при употреблении с чаем уменьшает его на 5%. Такое действие объясняется содержанием антиоксидантов, которые также имеют большую питательную значимость.
Ранее сообщалось, что свекольный сок обладает химиопрофилактическими свойствами, а также способствует снижению кровяного давления и риска развития рака. Его употребление также позволяет увеличить продолжительность жизни. Вместе с тем для продления жизни нужно уменьшить в рационе количество насыщенных жиров, сахара и соли.
"Доктор 24": чай каркаде
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