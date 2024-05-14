Врач Зиркуева: жирную и острую пищу стоит исключить при болях в горле

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Страдающим от болей в горле лучше отказаться от жирной и острой пищи, посоветовала оториноларинголог Асият Зиркуева.

"Рекомендуется исключить из рациона жирную, острую, соленую, кислую, слишком холодную или горячую пищу. Все это может провоцировать раздражение задней стенки глотки. Также не рекомендуется употреблять определенные напитки. К ним относятся газировки, кислые соки, спиртное и горячее", – передает "Газета.ру" слова эксперта.

Специалист рекомендовала использовать увлажнитель воздуха, чтобы предотвратить сухость в горле, а также чаще проветривать помещение. На время простуды необходимо отказаться от курения, поскольку табачный дым плохо влияет на слизистую, добавила Зиркуева.

Она сделала акцент на том, что при болях в горле не нужно самостоятельно назначать себе антибиотики, ингаляторы и спиртосодержащие спреи. По ее словам, это может спровоцировать осложнения.

Врач объяснила, что болезненные ощущения возникают в результате инфекции. В данном случае лучше всего помогут полоскания и пастилки для рассасывания. Также Зиркуева напомнила о важности поддержания водного баланса.

Ранее терапевт Андрей Рябков рассказал о правильной процедуре закаливания. По его словам, вредно сразу начинать с низких температур, необходимо подготовиться.

Он объяснил, что неподготовленный организм может негативно отреагировать на охлаждение. Сосуды кожи не успеют сократиться достаточно быстро, что приведет к их паралитическому расслаблению, уточнил он.

