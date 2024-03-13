Лор рассказал, как оказать себе первую помощь при попадании в горло рыбной кости

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При попадании в горло рыбной кости нужно спровоцировать рвоту. Об этом в эфире радио Sputnik заявил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, нужно сделать так, чтобы кость вышла обратно, ее не надо проталкивать глубже. В связи с этим он не рекомендовал заедать кость черствым хлебом или запивать ее водой.

Если инородный предмет видно, продолжил врач, его можно попытаться достать маникюрными щипчиками, пинцетом или пальцами. После извлечения или проглатывания, отметил специалист, кость может оставить царапину. В этом случае он посоветовал обработать рану люголем или антисептиком на водной основе – хлоргексидином, мирамистином, масляным раствором хлорофиллипта. Также можно ссадину продезинфицировать зеленкой, подчеркнул Зайцев.

В заключение лор сказал, что если не удалось избавиться от кости или беспокоит место укола, то нужно обратиться за медпомощью. А для избежания подобных неприятных ситуаций он рекомендует есть блюда из рыбы молча.

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"Доктор 24": рыба