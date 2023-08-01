12:23Общество
Диетолог назвала самую полезную рыбу
Фото: 123RF/nikolaydonetsk
Скумбрия является самой полезной для здоровья рыбой, рассказала Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, скумбрия – прекрасный источник омега-3 жирных кислот. Также в ней много белка: больше, чем в печени трески.
"Белок из состава скумбрии легко усваивается. Это строительный материал для нашего организма", – отметила Соломатина.
"Скумбрия еще хороша тем, что ее не выращивают как аквакультуру. И поэтому эту омегу-3 она накапливает в общем-то не искусственным путем, а именно натуральным. Поэтому там не столько важен сам жир в рыбе, сколько содержание в нем жирных кислот", – сказала эксперт.
Помимо этого, в скумбрии содержится много витамина D.
"Это иммунная система, это кости. Особенно с возрастом начинаются проблемы с этим, остеопорозы", – добавила эксперт.
Ранее диетолог Светлана Павличенко рассказала россиянам о плюсах средиземноморской диеты. Такое питание будет полезно для здоровья и поспособствует долголетию. Помимо рыбы и морепродуктов, в состав средиземноморской диеты входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и оливковое масло.
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