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12:23

Общество

Диетолог назвала самую полезную рыбу

Фото: 123RF/nikolaydonetsk

Скумбрия является самой полезной для здоровья рыбой, рассказала Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, скумбрия – прекрасный источник омега-3 жирных кислот. Также в ней много белка: больше, чем в печени трески.

"Белок из состава скумбрии легко усваивается. Это строительный материал для нашего организма", – отметила Соломатина.

Омега-3 жирные кислоты входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. Они не дают оседать плохому холестерину на стенках сосудов, предотвращая атеросклероз, инсульт, инфаркт.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Скумбрия еще хороша тем, что ее не выращивают как аквакультуру. И поэтому эту омегу-3 она накапливает в общем-то не искусственным путем, а именно натуральным. Поэтому там не столько важен сам жир в рыбе, сколько содержание в нем жирных кислот", – сказала эксперт.

Помимо этого, в скумбрии содержится много витамина D.

"Это иммунная система, это кости. Особенно с возрастом начинаются проблемы с этим, остеопорозы", – добавила эксперт.

Ранее диетолог Светлана Павличенко рассказала россиянам о плюсах средиземноморской диеты. Такое питание будет полезно для здоровья и поспособствует долголетию. Помимо рыбы и морепродуктов, в состав средиземноморской диеты входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и оливковое масло.

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