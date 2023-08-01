Диетолог назвала самую полезную рыбу

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Скумбрия является самой полезной для здоровья рыбой, рассказала Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, скумбрия – прекрасный источник омега-3 жирных кислот. Также в ней много белка: больше, чем в печени трески.

"Белок из состава скумбрии легко усваивается. Это строительный материал для нашего организма", – отметила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Омега-3 жирные кислоты входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. Они не дают оседать плохому холестерину на стенках сосудов, предотвращая атеросклероз, инсульт, инфаркт.

"Скумбрия еще хороша тем, что ее не выращивают как аквакультуру. И поэтому эту омегу-3 она накапливает в общем-то не искусственным путем, а именно натуральным. Поэтому там не столько важен сам жир в рыбе, сколько содержание в нем жирных кислот", – сказала эксперт.

Помимо этого, в скумбрии содержится много витамина D.

"Это иммунная система, это кости. Особенно с возрастом начинаются проблемы с этим, остеопорозы", – добавила эксперт.

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