Россиянам рассказали о пользе средиземноморской кухни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средиземноморская диета – один из самых полезных пищевых рационов в мире, рецепт здоровья и долголетия, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на диетолога Светлану Павличенко.

Как отметила эксперт, жители стран Средиземноморского региона предпочитают есть много растительных продуктов.

"Это могут быть фрукты и овощи, в особенности зеленые листовые, орехи, бобовые, хлеб и лепешки из муки грубого помола. Оливковое дерево с древних времен произрастает на всем побережье, и его масло – основной источник жиров, а также витаминов и антиоксидантов", – привела пример Павличенко.

Кроме того, на столе нередко могут оказаться молочные продукты, прежде всего ферментированные. Кисломолочные продукты являются отличным источником белка, кальция и витаминов, отметила диетолог.

Павличенко также подчеркнула, что жители Средиземноморья едят много рыбы и морепродуктов, которые являются отличным источником белка. Кроме того, рыба помогает снабжать организм витамином D и ненасыщенными жирными кислотами омега-3.

При этом мясопродукты и сладости в рационе ограничены, а главный источник сахара в пище – фрукты, уточнила эксперт. Допускается сухое красное вино в умеренном количестве.

Помимо полезного рациона, как указала Павличенко, также важна правильная обработка пищи. В Средиземноморье используется цельное, а не рафинированное зерно, что увеличивает его витаминную пользу. Часто применяется варка, тушение, запекания – "щадящие", по мнению эксперта, методы обработки продуктов, которые сохраняют витамины и полезные минералы внутри продукта.

Также жители большей части Средиземноморского региона предпочитают использовать сырые овощи и фрукты, чем объясняется многообразие салатов и гарниров из овощей. Павличенко подчеркнула, что средиземноморская диета выделяется на фоне остальных благодаря богатству и разнообразию используемых продуктов.

"Исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты связано с наименьшим количеством срывов и рецидивов. <...> Питаться можно до насыщения, но большое количество клетчатки позволяет быстрее достичь сытости и надолго сохранить бодрость и приток энергии", – уточнила диетолог.

Такую диету легко соблюдать всю жизнь, а ее сбалансированность поможет поддерживать в тонусе здоровье и похудеть, считает Павличенко. Кроме того, основа диеты состоит из простых продуктов: крупы длительного приготовления, сезонные фрукты и овощи, рыба в том числе и недорогая, растительное масло. Это делает рацион доступным, резюмировала эксперт.

Ранее нутрициолог развеяла популярные мифы о молоке. По ее словам, парное молоко не является наиболее полезным, поскольку содержит в себе множество бактерий. Кроме того, эксперт опровергла миф, что у взрослых молоко полностью не переваривается, а также миф о том, что в пачке молока содержится суточная норма кальция.

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