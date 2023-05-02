Диетолог рассказала, как правильно устраивать разгрузочный день

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Устраивать разгрузочные дни можно, даже если нет проблем с лишним весом. Для этого подойдут овощи, фрукты и кефир, рассказала Москве 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Разгрузочные дни – это хороший инструмент, который помогает подрезать калории, если мы в какой-то день их перебрали. Например, в выходной съели больше, чем обычно. Так можно следить за весом", – отметила диетолог.

По ее словам, в этот день энергетическая ценность пищи должна быть в диапазоне от 500 до 1 000 килокалорий. "Достаточно жесткая норма. Но зато это поможет срезать где-то 1 000 лишних калорий, если они были набраны", – сказала врач.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Важно распределить норму так, чтобы не было голода. Лучше всего подойдут белковые продукты. Например, можно взять 500–600 граммов куриной грудки и дополнить 300–400 граммами овощей без масла. Так получится не более 1 000 калорий, из которых сгорит примерно 700–800.

Второй вариант рациона для разгрузки – творог. "Нужно взять около 500 граммов продукта и распределить на три приема. Можно дополнить его ягодами или подсластителем из стевии или сукралозы", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

Делать разгрузочный день на продуктах из белка намного проще, однако есть те, кто предпочитает есть только фрукты. Такой вариант тоже возможен, так как они не настолько калорийны, подчеркнула врач.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если даже мы съедим 1–1,5 килограмма разных фруктов за день, это будет всего 500 килокалорий. Можно сделать из них смузи или есть кусочками.

Кроме того, можно употреблять целый день только кефир. "Это не такой плотный белок, как куриная грудка или творог. Но тем не менее, если мы возьмем литр кефира, это будет 400 килокалорий. Я рекомендую к нему добавлять зелень и овощи. Например, можно сделать овощную окрошку. Взять отварную цветную капусту, редиску, огурцы, много зелени, полученную смесь в 300–500 граммов употребить вместе с кефиром. Его жирность значения не имеет", – заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, как бороться с приступами голода при похудении. По словам специалиста, в этом поможет вода и продукты, богатые клетчаткой.

