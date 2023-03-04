Диетолог рассказала, почему монодиеты опасны для здоровья

Фото: depositphotos/mindof

Неразумное применение монодиеты и других коротких экстремальных диет может серьезно подорвать здоровье человека. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова в интервью газете "Известия".

Принцип монодиеты заключается в том, что человек на протяжении какого-то времени питается только одним или двумя продуктами.

Диетолог отмечает, во время монодиеты человек начинает постепенно адаптироваться к употреблению малого количества калорий. Однако стоит закончить подобную диету, и организм сразу начнет резко запасать жир.

Кроме того, по словам Залетовой, не существует такого идеального продукта, который обеспечит человека не только энергией, но и всеми необходимыми витаминами, аминокислотами и другими веществами, получаемыми только из полноценного питания.

В связи с этим во время монодиеты может серьезно пострадать иммунная система, волосы, кожа, ногти, а также нарушатся важные функции организма.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова напомнила, что среди известных личностей было немало приверженцев монодиет, однако многие из них потом от этого же и страдали. К примеру, четырехкратный бронзовый призер конкурса "Мистер Олимпия", американский бодибилдер Джордж Петерсон активно пропагандировал мясную диету, питавшись только говядиной, солью и водой. В конечном итоге спортсмен умер в 37 лет из-за гипертонической болезни сердца.

Однако врачи заявили, что монодиеты можно применять, если подходить к ним разумно. Например, специалисты используют подобную систему питания в рамках лечения как вид разгрузки – один–два раза в неделю. Также безопасным считается соблюдение монодиеты сроком до недели, потому что за такое время организм не сумеет приспособиться к новой калорийности.

Ранее диетолог рассказала, что нужно есть до и после тренировки. По словам врача, питание до и после занятий будет отличаться в зависимости от того, хочет человек похудеть или набрать вес.

Татьяна Залетова также рассказывала ранее, что похудеть во время поста можно, однако сбрасывание лишних килограммов произойдет за счет потери мышечной ткани, после чего вес вернется.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!