Диетолог объяснила, можно ли похудеть во время поста

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Похудеть во время поста можно, однако сбрасывание лишних килограммов произойдет за счет потери мышечной ткани, после чего вес вернется. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

"Многие пытаются использовать пост как диету для снижения веса, но это в корне неправильно. Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья", – подчеркнула она.

По словам врача, при похудении следует регулярно менять пищевые привычки. Во время поста человек временно переходит на вегетарианство, исключая из меню животный белок. В результате этого убираются все аминокислоты, которые нужны для формирования клеток тела, объяснила эксперт.

Она добавила, что ограничения в питании люди хотят компенсировать большей порцией блюда или сладким, однако такой рацион увеличивает количество углеводов, которые могут привести к набору веса.

Ранее астролог Ирина Данилюк сообщила, что идеальные дни для начала диеты наступают в период убывающей Луны. Выбрать удачный день поможет лунный календарь.

Когда спутник Земли находится в фазе убывания, обменные процессы якобы замедляются. Из-за этого чувство голода притупляется, объяснила она.

"Доктор 24": похудение

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