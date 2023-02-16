Астролог назвала идеальные дни для начала диеты

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Идеальные дни для начала диеты наступают в период убывающей Луны. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Данилюк.

Выбрать удачный день поможет лунный календарь. Когда спутник Земли находится в фазе убывания, обменные процессы замедляются. Из-за этого чувство голода притупляется, что помогает легче пережить сокращение и изменение рациона, пояснила астролог.





Ирина Данилюк астролог Период убывающей Луны идеально подходит для начала диет, всевозможных детоксов и чисток организма.

Лучше всего приступать к диете, когда Луна находится в Козероге или Деве. "Эти знаки позволят максимально спокойно отнестись к предстоящим ограничениям в еде и помогут соблюдать дисциплину, придерживаясь питания по графику", – пояснила астролог.

Нельзя начинать диету во время "холостой" Луны или "без курса", когда она не взаимодействует ни с одним знаком зодиака. Такое состояние наступает каждые 2–3 дня в месяце, график можно найти в интернете. В это время велик риск сорваться и все усилия будут напрасны, предупредила Данилюк.

К спортивным нагрузкам астролог посоветовала приступать на растущей Луне, когда организм полон сил и энергии. В противном случае высока вероятность бросить занятия на полпути. Начинать тренировки благоприятнее всего в дни, когда Луна находится в огненных знаках – Овне, Льве и Стрельце, уточнила астролог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, как обезопасить себя от срывов во время похудения. По ее словам, секрет кроется в разнообразном питании. В рационе обязательно должны присутствовать клетчатка, сложные углеводы, жиры и белок, добавила специалист.



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