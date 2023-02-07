Астролог назвала лучшие дни для смены работы

Фото: depositphotos/pressmaster

Вероятность удачно устроиться на новую работу выше в определенные дни, которые можно выбрать с помощью Лунного календаря. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Данилюк.

По ее словам, заниматься трудоустройством лучше всего в фазу лунного роста. "Именно этот период связан с благоприятным развитием начатых дел и подходит для старта любых проектов, в том числе таких долговременных, как работа на новом месте", – отметила астролог.



Ирина Данилюк астролог Для общения с новым работодателем самые благоприятные – 2, 10, 14, 20, 27 и 28 дни лунного цикла. Именно они отличаются наибольшим позитивом в эмоциональном плане и лучше всего подходят для закладки фундамента чего-то нового.

А вот когда точно не стоит заниматься трудоустройством, так это в дни убывающей Луны, предостерегла астролог. В этот период замедляются все жизненные процессы, и разумнее будет подводить итоги, в том числе писать заявление на увольнение.

Избегать принятия любых окончательных решений астролог посоветовала в дни новолуния и полнолуния. "Впоследствии они могут оказаться ошибочными", – пояснила она.

Также высок риск устроиться на неблагоприятное место работы в часы так называемой "холостой" Луны или "без курса", которые случаются каждые 2–3 дня в месяце, отметила Данилюк. В Сети есть календари, где можно посмотреть такие периоды для каждого месяца.



Ирина Данилюк астролог Самые трудные лунные дни, в которые лучше отложить все дела на завтра, – это 3, 5, 13, 19 и 26. В них не стоит подписывать трудовой договор – есть риски, что потом вас настигнет разочарование.

“Не могу упустить из вида и ретроградный Меркурий, который прекрасно умеет срывать все договоренности и преподносить не очень приятные сюрпризы в сфере коммуникаций. Следующий период ретроградности начнется 21 апреля, а закончится 15 мая. И его также необходимо исключить при подборе благоприятных дат для трудоустройства”, – рассказала астролог.

Ранее астролог, психолог Марианна Абравитова рассказала, что период вплоть до середины лета будет особенно удачным для начинающих бизнесменов. По ее мнению, удача на стороне смелых и в какой-то степени бесшабашных предпринимателей. Кто рискнет деньгами и организует бизнес, тот не прогорит и будет иметь успех, отметила она.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!