Астролог рассказала, какие дни в феврале будут "денежными"

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Узнать свои "денежные дни" в феврале и избежать проблем с бюджетом поможет калькулятор Бацзы. Об этом Москве 24 рассказала астролог Валентина Вильнер.

По ее словам, согласно китайской астрологии, Вселенная забирает деньги в дни "грабителей богатства". Однако, если тратить их самому, ей нечего будет взять, подчеркнула астролог.





Валентина Вильнер астролог Такие дни по-другому можно назвать денежными. Если расходовать средства в это время, то как бы откупаешься от ненужных потерь. При этом становится меньше непредвиденных платежей, а потраченное со временем возвращается обратно.

Все траты в такие дни не должны выходить за пределы наших обычных потребностей, подчеркнула астролог. В частности, можно покупать необходимые вещи, еду, оплачивать коммунальные услуги или учебу. Брать в долг или тратить деньги на дорогостоящее незапланированное приобретение в это время не стоит, предупредила Вильнер.

Китайская астрология гласит, что "денежные дни" индивидуальны для каждого типа личности. Чтобы узнать свой, можно обратиться к специалисту или открыть онлайн-калькулятор Бацзы, который рассчитывает судьбу человека. Для расчета необходимо указать время, город и дату рождения. Если первый параметр неизвестен, можно выставить 12:00, объяснила Вильнер.

По словам астролога, в расчетах надо посмотреть, какой элемент соответствует понятию "грабитель богатства". Если это тип личности Дерево Ян, "денежными днями" в феврале будут 2-е, 6-е, 14-е, 16-е и 26-е числа. Для Огня Ян – это 4, 8, 16, 18 и 28 февраля. Для Земли Ян – 6-е, 10-е, 12-е, 18-е, 20-е и 24-е числа.

Людям с типом личности Металл Ян лучше тратить деньги 2, 8, 12, 20 и 22 февраля. Воде Ян – 4-го, 10-го, 14-го, 22-го, 24-го числа. Дереву Инь – 1, 5, 13, 15, 25 февраля. Огню Инь для этого лучше всего подойдут 5-е, 7-е, 17-е, 27-е числа. Земле Инь – 3, 9, 15, 19, 21, 27 февраля. Металлу Инь – 1, 7, 11, 19, 21. Воде Инь – 3, 11, 13, 23 февраля, перечислила Вильнер.

Ранее астропсихолог Елена Исаева назвала первые три дня после новолуния самыми благоприятными для загадывания желаний с помощью чека изобилия. По ее словам, в это время вместе с Луной начинает расти и наш эмоциональный фон. От этого появляются желания и силы для их исполнения, отметила Исаева.



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