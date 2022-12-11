09:00Общество
Астролог рассказала, на кого 2023 год повлияет сильнее всего
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
2023 год окажет особо сильное влияние на представителей четырех знаков по восточному календарю, рассказала Москве 24 эксперт по фэншуй, астролог Мила Ушакова.
В первую очередь это люди, родившиеся в годы Дракона –1952, 1964, 1976, 1988, 2000 и 2012. Им стоит знать, что приходит энергия, которая будет провоцировать появление в их жизни негативных ситуаций, отметила эксперт. Поэтому не стоит лезть на рожон и конфликтовать с руководством и любыми контролирующими органами.
Остерегаться конфликтных ситуаций стоит и тем, кто родился в годы Крысы (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008). Им, по мнению астролога, в новом году надо быть терпимее к людям и выбирать слова. Все дело в том, что для их даты рождения складывается так называемое "нецивилизованное наказание". Чаще всего оно выражается в виде раздоров между членами семьи.
Родившиеся в год Лошади (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) также должны быть аккуратнее в общении с родственниками – есть риск разорвать с ними отношения. Кроме этого, людей данного знака новый год будет испытывать вредными привычками. "Например, может сильно потянуть на сладенькое, алкоголь или возникнет склонность к перееданию", – объяснила астролог.
Кардинальные перемены в 2023 году астролог предсказала для всех, кто родился под знаком Петуха. Это 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 годы. По ее словам, их могут сильно затронуть события, которые происходят в мире, и ждать неприятные перемены.
Чтобы сгладить это негативное влияние, надо уже в январе самим спровоцировать какое-то кардинальное изменение в своей жизни, посоветовала астролог. Например, решиться на то, что неприятно. На тех, кто этого не сделает, непредсказуемые события могут посыпаться уже сами начиная с марта, предупредила эксперт.
Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, что для встречи 2023 года лучше выбрать практичный образ без обилия пайеток и блесток. В плане цветовой палитры лучшим выбором будет фиолетовый. Так как это цвет покровителя года – Юпитера.
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