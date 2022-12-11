Астролог рассказала, на кого 2023 год повлияет сильнее всего

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

2023 год окажет особо сильное влияние на представителей четырех знаков по восточному календарю, рассказала Москве 24 эксперт по фэншуй, астролог Мила Ушакова.

В первую очередь это люди, родившиеся в годы Дракона –1952, 1964, 1976, 1988, 2000 и 2012. Им стоит знать, что приходит энергия, которая будет провоцировать появление в их жизни негативных ситуаций, отметила эксперт. Поэтому не стоит лезть на рожон и конфликтовать с руководством и любыми контролирующими органами.



Мила Ушакова эксперт по фэншуй, астролог Драконам не стоит поддаваться эмоциям и накручивать себя. Может показаться, что весь мир против вас, но это только иллюзия. Отвлекайтесь на общение с друзьями, занимайтесь спортом и в целом своим здоровьем.

Остерегаться конфликтных ситуаций стоит и тем, кто родился в годы Крысы (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008). Им, по мнению астролога, в новом году надо быть терпимее к людям и выбирать слова. Все дело в том, что для их даты рождения складывается так называемое "нецивилизованное наказание". Чаще всего оно выражается в виде раздоров между членами семьи.

Родившиеся в год Лошади (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) также должны быть аккуратнее в общении с родственниками – есть риск разорвать с ними отношения. Кроме этого, людей данного знака новый год будет испытывать вредными привычками. "Например, может сильно потянуть на сладенькое, алкоголь или возникнет склонность к перееданию", – объяснила астролог.



Мила Ушакова эксперт по фэншуй, астролог Негативное влияние года для тех, кто родился в год Лошади, будет все же иметь и позитивный момент. Им дается шанс извлечь урок, избавиться от вредных привычек и получить полезные новые. Отвлечься от зависимостей помогут активный спорт и самовыражение.

Кардинальные перемены в 2023 году астролог предсказала для всех, кто родился под знаком Петуха. Это 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 годы. По ее словам, их могут сильно затронуть события, которые происходят в мире, и ждать неприятные перемены.

Чтобы сгладить это негативное влияние, надо уже в январе самим спровоцировать какое-то кардинальное изменение в своей жизни, посоветовала астролог. Например, решиться на то, что неприятно. На тех, кто этого не сделает, непредсказуемые события могут посыпаться уже сами начиная с марта, предупредила эксперт.

Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, что для встречи 2023 года лучше выбрать практичный образ без обилия пайеток и блесток. В плане цветовой палитры лучшим выбором будет фиолетовый. Так как это цвет покровителя года – Юпитера.

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