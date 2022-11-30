Астролог рассказала, кому повезет в карьере в декабре

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Декабрь может выдаться продуктивным в сфере карьеры у Овнов, Близнецов, Дев, Стрельцов, Козерогов и Рыб. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Мазур.

Она отметила, что у Овнов в декабре могут решиться вопросы повышения по службе. С большой вероятностью их труд будет отмечен руководством и достойно вознагражден. А вот Тельцов в вопросах карьеры ждет тормоз. Не исключено, что придется пойти на некий риск, но игра будет стоить свеч.



Ольга Мазур астролог Для Близнецов наступает час икс: они смогут ярко продемонстрировать свои профессиональные способности. При этом главное – не спешить, не торопить события, иначе этим можно все испортить.

У Раков на работе или в связи с ней начнут происходить яркие события. Однако, по мнению астролога, ожидать больших скачков все же не стоит. Для Львов же в вопросах карьеры большую роль будет играть их умение творчески подходить даже к самой элементарной рутинной работе.

Поворотным в плане карьеры декабрь может стать для Дев. Надо только убрать излишнюю скромность и разрешить себе гордиться достигнутыми результатами, предупредила эксперт. У Весов же декабрь в вопросах карьеры не выдающийся, но вот деловых поездок, переговоров и работы с документами может стать больше обычного.

Скорпионы одну часть месяца будут озадачены тем, как заработать, а другую – как потратить. Именно карьерные перспективы их сейчас волнуют в меньшей степени.



Ольга Мазур астролог Очень продуктивным и перспективным декабрь может оказаться для Стрельцов. Их достижения и результаты трудно будет не заметить даже самому требовательному руководителю. А вот у Козерогов любые вопросы, связанные с рабочей тематикой, могут решаться сложно и потребуются серьезные усилия для достижения поставленной цели.

В свою очередь, Водолеям сейчас стоит положиться на друзей: их роль в профессиональном развитии может быть велика, отметила астролог. В целом на работе этот знак ждут неожиданные ситуации и предложения. Кроме того, значимым в плане карьеры декабрь станет и для Рыб: могут произойти кардинальные изменения статуса, велика вероятность повышения в должности, резюмировала астролог.

Ранее астролог, астропсихолог Тиана Атлас рассказала, что с середины ноября до 10 декабря на любовном фронте царит атмосфера авантюризма и желания приключений. На особую поддержку звезд на любовном фронте могут надеяться знаки огненной и воздушной стихий – Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей.

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