Астролог рассказала, как похудеть разным знакам зодиака

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У представителей каждого знака зодиака есть общие черты характера, поэтому и в отношении к еде у них можно выделить одни и те же тенденции. Об этом Москве 24 рассказала астролог Виктория Суворина.

Например, по ее словам, Овны обычно склонны заедать тревожные состояния или скуку. "Если начать иначе проживать негативные моменты, на пути к снижению веса их ждет успех. Создавайте новые яркие впечатления, отвлекайтесь творчеством, ищите что-то более интересное, чем еда. Возможно, есть смысл обратиться за помощью к психологу", – отметила она.

Тельцы в питании часто подпадают под влияние других людей. Еда за компанию, совместные чаепития и семейные застолья стремительно отражаются на их фигуре. Решить проблему можно, если научиться прислушиваться к себе, посоветовала Суворина. К примеру, чаще задумываться, действительно ли вы в данный момент голодны и хотите ли съесть то, что едят другие.





Виктория Суворина астролог Близнецы всегда сами лучше знают, в какую именно форму они хотят себя привести и каким образом этого можно добиться. Их ключ к успеху – самонастрой. Любая система похудения, в которую поверят Близнецы, начнет работать.

Ракам не дает похудеть приверженность семейным ценностям, они не могут пропустить совместные вечерние разговоры за едой. Чтобы привести себя в форму, астролог посоветовала представителям этого знака придумывать альтернативные способы досуга с близкими. Например, вечером покататься лыжах или просто погулять.

В свою очередь, Львы зависят от оценки со стороны окружающих. Поэтому мотивацией работать над внешним видом станут внимание, а порой и осуждение публики. Львам отлично подойдет коллективная деятельность по самосовершенствованию по принципу марафона, убеждена Суворина.

"Девы чаще всего набирают лишние килограммы, когда им нечем заняться. Соответственно, лучшим подспорьем в похудении для них станет работа. От еды их отвлечет стремление все делать идеально. Вишенкой на не съеденном Девами торте станет умение разделять переживания и тревоги с близкими, а не заедать свои эмоции", – отметила астролог.

Весы могут увлечься едой из-за собственной внутренней разбалансировки и дискомфорта от внешней обстановки. По мнению астролога, компенсировать это поможет активная деятельность и поддержка окружающих. Также Весам свойственно сравнивать себя с другими, поэтому хорошим мотивирующим фактором станет подборка фото красивых людей, на которых хочется равняться.





Виктория Суворина астролог Секретный инструмент Скорпионов на пути к стройности – голод. Он подстегивает их активнее работать. Как вариант, они могут пропустить завтрак, чтобы успеть сделать максимум дел в первой половине дня.

"Также для Скорпионов эффективным будет решение нанять тренера, чтобы чувство долга и врожденная экономность не позволили им пропускать занятия", – добавила Суворина

Стрельцов же привлекает все красивое, поэтому в кафе и рестораны этому знаку стоит ходить реже – будет соблазн попробовать большое количество мастерски оформленных поварами блюд. Лучше готовить дома что-то простое, но полезное.

Суворина отметила, что Козероги любят ставить цели и добиваться их. В этой связи есть смысл объявить себе очередную задачу – похудеть и оздоровить собственный организм. Результата будет добиться проще, если четко установить временные рамки. Например, поставить цель сбросить вес к Новому году или к лету.

Творческая натура Водолея во всем ищет необычные подходы. В том числе и в плане похудения. Можно заняться оригинальными видами спорта, пробовать нестандартные диетологические программы, ходить на разные оздоровительные процедуры, посоветовала астролог.

"Пр этом артистичным Рыбам очень важно, чтобы их авторитет постоянно рос. Иначе расти вширь начнет тело. Активная деятельность и общение – это их стимул держать форму", – заключила Суворина.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша посоветовала желающим сбросить лишние килограммы есть на ужин нежирные белковые продукты. Это может быть птица, рыба и яйца. Разнообразить вечерний рацион можно овощами и небольшой порцией сложных углеводов.

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