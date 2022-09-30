Российских топ-менеджеров чаще других спрашивают о знаке зодиака на собеседовании

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Во время собеседований на место топ-менеджера у кандидатов чаще других спрашивают о знаке зодиака. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование российской компании интернет-рекрутинга HeadHunter.

"6% соискателей рассказали, что на собеседовании им задавали вопрос о знаке зодиака, причем чаще всего это касалось высшего менеджмента (из них 16% столкнулись с таким вопросом) <…>", – приводят данные исследования.

57% утверждают, что интересоваться подобной информацией при приеме на работу некорректно, а 25% думают наоборот. Помимо этого, 4% соискателей сталкивались с вопросом о религиозных взглядах. Реже всего работодатели спрашивали о сексуальной ориентации, их оказалось 2%. Около 7% отметили, что им задавали вопросы о политических взглядах.

Самый большой интерес у работодателей вызвало семейное положение соискателя. С таким вопросом сталкивались 75% кандидатов.

"<…> Среди представителей разных профессий с вопросом о семейном положении чаще всех сталкиваются специалисты по закупкам (91%), бухгалтеры (89%) и менеджеры по персоналу (86%)", – отметили в исследовании.

Ранее сообщалось, что большинство жителей РФ (75%) признались, что читают гороскопы. При этом 45% не верят в них и делают это для развлечения. А 23% читают гороскопы, когда встречают где-либо. Еще 4% ежедневно сверяются с ними, а 3% смотрят ретроспективно в конце дня, в то время как 25% не читают гороскопы никогда.

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