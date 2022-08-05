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Общество

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Эксперт рассказала о правилах фэншуй, которые помогут привлечь богатство

Без жабок и денежных деревьев: какие правила фэншуй помогают привлечь богатство
общество

Даосская практика организации пространства стала очень популярна в нашей стране. Люди, занимающиеся фэншуй профессионально, используют компас и тонкие расчеты. Но даже непосвященные могут применять некоторые правила, чтобы, например, увеличить свои доходы. Рассказываем о том, как специалисты советуют привлекать деньги в дом с помощью фэншуй.

Дом на "носике дракона"

Благосостояние, согласно фэншуй, зависит от очень многих нюансов. Начиная с того, где расположен ваш дом и как выглядит пространство вокруг него. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, астролог Мила Ушакова.

"Есть районы, в которых люди процветают. Бывает, достаточно переехать туда и жизнь налаживается. Но есть места неблагоприятные – окажись в них даже известный, богатый человек, и все у него пойдет под откос: начнутся проблемы, в том числе и с деньгами", – отметила эксперт.

Поэтому, выбирая себе место проживания, надо заранее все просчитывать по фэншуй. Если вам нужны рабочие техники для большого заработка, то в идеале требуются персональные расчеты с учетом даты рождения и других параметров. Но есть и общие правила, которыми можно пользоваться.

Прежде всего, встаньте спиной к входной двери в дом и оцените местность. Если перед вами открытое пространство, выходящее на юг, – это прекрасный вариант. Впереди дома не должно быть никаких резких перепадов местности: крутых обрывов, вырытой траншеи, так как это очень негативно влияет на благосостояние.
Мила Ушакова
эксперт по фэншуй, астролог

Еще очень важно учитывать понижение местности. С правой стороны от дома она должна уходить вниз от здания. Другой хороший вариант – когда слева от входа в жилище местность как бы горкой идет за дом. Если это условие не соблюдено, значит, канал, по которому течет энергия, нарушен и денег не будет, что бы вы ни делали.

"Что касается повышения местности, то в этом и следующем году, чтобы привлечь деньги, возвышенность должна идти на восток от дома. Если на это время вы найдете себе даже съемное жилье, расположенное по данному правилу, то заметите, как ваши доходы начнут расти", – рассказала эксперт.

При этом лучше, если на востоке от дома будет располагаться что-то "активное": торговый центр, спортивный клуб и так далее.

Большое значение имеет пейзаж, который человек видит, когда выходит из дома. Если каждый день перед глазами помойка, какой-то столб, сухое загнившее дерево или острый угол соседнего дома, то это не благоволит доходам. Даже на подсознательном уровне человек будет настраиваться на то, что он неудачник и живет в ужасном месте.
Мила Ушакова
эксперт по фэншуй, астролог

Самым удачным считается расположение дома на "носике дракона". Это место у водоема, в котором берег выступает в воду. В фэншуй считается, что это похоже на нос дракона, который пьет. Энергия здесь очень сильная и благотворно влияет на людей во всех отношениях.

"Когда я искала дом себе, то не могла найти ни одного места на носике дракона, потому что все они были заняты. Причем там располагались очень хорошие дома – с бассейнами и большой территорией", – отметила эксперт.

Хотя не все так просто: большое значение имеет и то, как дом стоит на этом "носике". Иногда из-за неправильного расположения жилище начинает выполнять роль "защитника", и тогда на него сыпется вся негативная энергия. Поэтому в каждом конкретном случае нужно учитывать все факторы индивидуально.

Интерьер по фэншуй

Фото: depositphotos/mikolajn

Одно из основных правил, касающихся интерьера в доме, заключается в расположении кухни. Не располагайте ее и место для приготовления пищи на северо-западе – секторе, отвечающем за главу семейства. Иначе он ляжет на диван и не станет работать. Сектор женщины (матери) – это юго-запад, и здесь нельзя размещать уборную.

В частном доме плохо, когда над кроватью, выше этажом, находится туалет. Энергия как вода стремится вниз, поэтому она будет "стекать" из санузла к вашему спальному месту. Да и психологически это не очень приятно, когда над спальней шумят трубы. Еще туалет не стоит располагать на юге дома.

Не следует размещать кровать над кухонной плитой. Это очень плохо отражается на здоровье, а если его не будет, то и денег не заработаешь. На моей практике у людей, которые переставляли кровать дальше от плиты, переставали болеть дети и взрослые в семье.
Мила Ушакова
эксперт по фэншуй, астролог

Важное правило касается зеркал. Нельзя, чтобы оно располагалось напротив входной двери и в спальне. Человек не должен быть перед зеркалом во время ночного отдыха. Кроме этого, надо убрать из дома все поверхности, в которых проживающие отражаются кусочками – это может привести к болезням.

Правила для рабочего стола

Фото: depositphotos/CITAlliance

По словам эксперта, денежная жаба на вашем рабочем столе не принесет успеха в профессиональной сфере. Это все из области "попсового" фэншуй, который принесли в интернет, чтобы заинтересовать людей.

Если мы берем классические правила, то для финансового успеха необходимо создать на рабочем столе атмосферу четырех защитников: тигра, феникса, дракона и черепахи. Для этого сзади выбранное место нужно защитить чем-то массивным, наподобие большого шкафа – за спиной не должно быть открытого пространства. Спереди тоже должен быть небольшой "защитник" в виде какого-то высокого подстолья.

Слева от рабочего стола, со стороны дракона, также надо соорудить какое-то укрепление: поставить шкафчик с документами или небольшой сейф. Справа, со стороны тигра, наоборот – оставить свободное пространство.

Если вы упрете рабочий стол в стену, начнете лучше концентрироваться и выполнять монотонную работу. Поставите его к окну – будет меньше собранности, зато больше креативных идей. При условии, что вид из окна у вас хороший – не на помойку или гаражи.
Мила Ушакова
эксперт по фэншуй, астролог

Еще доходам способствует порядок на столе, потому что он помогает человеку работать более продуктивно, ведь мозг не отвлекается на всякие мелкие детали.

Рядом с рабочим местом хорошо бы поставить маленький фонтан – вода в нем постоянно журчит и привлекает деньги. Но чтобы правильно его установить, нужны специальные расчеты по формулам.

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Трошина Любовь

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