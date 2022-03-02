Врач объяснила, почему нельзя вешать мокрые шторы на карниз

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Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала Москве 24, что сразу после стирки со штор происходит активное испарение стирального порошка. Эти испарения противопоказаны для людей, у которых есть заболевания легких и склонность к аллергии. Кроме того, по ее словам, тяжелая ткань может оборвать карниз.
"Шторы лучше высушить и прогладить, а если на это нет времени и пришлось все-таки их повесить сразу после стирки, то помещение должно тщательно проветриваться", – пояснила эксперт.
Плотные шторы лучше стирать в специальных условиях – в прачечной, а также подвергать их химчистке или чистке парогенератором, рекомендовала дерматовенеролог.
Проводить такую процедуру специалист советует 2–3 раза в год: это не только позволит сохранить форму и плотность ткани, но и сможет исключить распространение пыли в комнате. Более легкие ткани Жовтан рекомендует стирать в домашних условиях – в стиральной машине.
Самыми экологичными материалами врач считает льняные шторы или изделия, изготовленные из шерстяных либо хлопковых нитей. Их стоимость достаточно высока, поэтому чаще всего можно встретить смешанные ткани, которые отличаются прочностью и долговечностью, добавила специалист.
Наиболее практичные – моющиеся рулонные шторы, которые обычно используют в кухонной зоне или в столовых. Мыть их следует раз в месяц, подчеркнула Жовтан.
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