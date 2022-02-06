Невролог рассказал, какой матрас полезнее для позвоночника

Такая простая вещь, как матрас, может спасти от проблем со здоровьем или, наоборот, спровоцировать их. Мы выяснили, как подобрать спальное место, чтобы не страдать от головной боли и не жаловаться на позвоночник.



Идеальный вариант

Специалисты считают выбор матраса важным событием в жизни людей. Не зря многие фирмы предлагают покупателям протестировать изделие перед покупкой. Человек пользуется матрасом несколько дней, а если вещь не подходит, то меняет товар на другой.

"Есть три типа матрасов: мягкие, средней жесткости и жесткие. Каждому человеку нужно выбирать индивидуальный", – комментирует невролог, остеопат Владимир Белаш.

По словам врача, важную роль играет наполнитель. Кому-то подходят матрасы из кокосового материала, другим – полиуретановые. Некоторые покупатели до сих пор преданы пружинным матрасам. Теперь такие изделия производятся по новым технологиям. Пружины заключены в изолированные модули и хорошо подстраиваются под тело.

Если матрас подобран неправильно, то человек может страдать от головных болей, жаловаться на разбитость, тошноту и рвоту.





Владимир Белаш невролог, остеопат Из-за перегрузки шейного отдела нарушается кровоснабжение головного мозга и появляются даже когнитивные расстройства – ухудшение памяти, рассеянность.

При выборе матраса важно учитывать вес, рост, возраст, а также наличие хронических заболеваний.



Мягкий или жесткий

Невролог отмечает, что чаще всего люди используют матрас средней жесткости.



"При выборе специалисты советуют сравнивать его по плотности с мешком, набитым сеном. Если матрас такой, то это самый комфортный вариант для человека", – разъясняет Владимир Белаш.

По мнению врача, очень мягкие матрасы за редким исключением не рекомендуется использовать, потому что они прогибаются. Все изгибы позвоночника при этом усиливаются. В результате эффект такой, словно человек лежа сутулится, а значит, появляются проблемы со спиной.





Владимир Белаш невролог, остеопат Однако, например, пациенты с болезнью Бехтерева спят на мягких матрасах, поскольку по причине заболевания позвоночник у них плохо двигается, практически не гнется, движения ограничены. На жестком матрасе у таких людей болевой синдром усиливается.

Самые жесткие матрасы врач рекомендует очень крупным, тучным людям, которые могут сильно продавливать поверхность спального места. Человеку обычного телосложения такое изделие не подходит. Жесткий матрас не подстроится под позвоночник, не даст ему расслабиться.

Специалист отмечает, что после сна на такой поверхности худощавые люди могут проснуться с неприятными ощущениями: мышцы болят, тело сковано. После такого ночного отдыха нет возможности прийти в нормальный тонус из-за перенапряжения.



Детский вопрос

Не менее ответственно следует подходить к выбору принадлежностей для сна, когда речь идет о детях. Малышам в возрасте до года необходим универсальный кокосовый матрас: такие обычно продаются в комплекте с кроваткой.

"Он достаточно плотный, жесткий, но для ребенка оптимальный", – продолжает Владимир Белаш.

С двух до восьми-десяти лет потребуется матрас средней жесткости. Он может быть пружинным или полиуретановым. Главное, по словам эксперта, чтобы изделие хорошо подстраивалось под структуру позвоночника. Поскольку ребенок весит немного, то матрас не продавливается и не деформируется, служит достаточно долго.

Для детей старше 10–12 лет врач предлагает подбирать спальное место как для взрослых. Худощавому школьнику подойдет мягкий вариант. Крупному подростку можно спать на матрасе средней жесткости.



Раскладушка – не выход

Некоторые с ностальгией вспоминают раскладушки из советского детства. По мнению врача, такое спальное место можно рассматривать лишь как временную кровать. Причем старомодный вариант с полотном, крепящимся на пружинках, здоровья не прибавляет и годится разве только на одну ночь: нет опоры для позвоночника, тканевая поверхность прогибается и провисает.

Новый тип раскладушек, оснащенный рейками и полиуретановым матрасом, врач называет более благоприятным вариантом.

"Этими раскладушками можно пользоваться неделю-две, но не больше. Со временем матрас начнет деформироваться и прогибаться. Нагрузка на опорно-двигательный аппарат возрастает", – разъясняет Владимир Белаш.

Невролог обращает внимание, что не стоит недооценивать и выбор спальных принадлежностей. Человек во сне проводит в среднем от 6 до 10 часов – столько времени требуется, чтобы организм восстановился и пришел в норму.

