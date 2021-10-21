Врач рассказала, на каких подушках лучше не спать

Москвичи стали разборчивее в выборе подушек. Мода коснулась и этих нехитрых приспособлений для сна. Мы выяснили, какие подушки нужно выбирать, чтобы не возникло проблем со здоровьем.



Сон в руку

Около трети своей жизни мы проводим во сне. Это важная физиологическая составляющая здоровья человека. При нарушении биологических ритмов, изменении суточного режима или искусственного сокращения сна могут развиваться неврологические заболевания, происходит гормональный сбой.

"Во время полноценного сна происходит регенерация резервов организма, в частности аденозинтрифосфата (АТФ) – вещества, которое является источником энергии для клеток. Также вырабатывается гормон мелатонин, восстанавливаются важные обменные процессы", – рассказывает дерматовенеролог Наталия Жовтан.

По словам врача, качество сна часто зависит не только от типа и формы матраса. Правильно подобранная подушка предотвращает излишнее напряжение мышц шеи, перегибание кровеносных сосудов, обеспечивает нормальную циркуляцию крови, что сказывается на качестве сна. Важен также материал, из которого она изготовлена.



А что внутри?

Фото: depositphotos/ ecoten

В наши дни можно купить подушки любой формы и свойств – от классических до ортопедических. Отличаются размеры, высота и жесткость подголовников, качество наполнителя.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Ушли в прошлое ватные и огромные перьевые подушки, которые вызывают аллергию, могут способствовать скоплению пыли. Теперь люди используют гипоаллергенные наполнители из синтетических либо натуральных материалов.

Натуральные наполнители – это кокосовая стружка, бамбук, эвкалипт, гречишная шелуха, лен, а также латекс – материал, который создается из сока тропического дерева гевеи. Такие материалы, по словам эксперта, обладают гипоаллергенным действием, хорошо пропускают воздух, не впитывают запахи, создают атмосферу комфорта, массируют мышцы во время сна.

Синтетическая "начинка" плохого качества, например синтепон, быстро сваливается, плохо пропускает воздух, не поддерживает физиологическое положение шеи во время сна. Однако, по словам специалиста, сегодня в ходу и высокотехнологичные материалы, которые не допускают размножения пылевых клещей и долго не теряют форму – холлофайбер, искусственный лебяжий пух, полиэфирное волокно. Их тоже можно отнести к гипоаллергенным.

Врач советует учитывать и качество материала наперника: это должны быть натуральные, впитывающие ткани, так как человек во время сна достаточно активно потеет.



Делаем волну

Фото: depositphotos/ puhhha

Классические подушки для сна чаще всего бывают квадратной или прямоугольной формы. Все большую популярность набирают ортопедические подушки, на которых удобно и полезно спать. По словам врача, они хорошо фиксируют положение головы и шеи, обеспечивают поддержку для шейного отдела позвоночника, что способствует правильному дыханию во время сна. Особенно актуальны такие подушки для людей с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, частой головной болью, неврологическими заболеваниями и нарушением кровоснабжения.

"Ортопедические модели повторяют анатомические изгибы тела в горизонтальном положении, что благоприятно сказывается на процессе сна. Изготовлены такие подушки из специального материала, а форму и вариант модели нужно подбирать индивидуально", – говорит Наталия Жовтан.

Физиологические изгибы не должны быть излишне "заломлены", а бортик подушки и высота – превышать 14–15 сантиметров. Не рекомендуется спать совсем без подушки. В зависимости от строения тела, физиологического прогиба лучше подбирать высоту подушки от 8 до 12 сантиметров.

Форма "волны" относится к самой физиологичной, но к ней необходимо привыкнуть. Форма "валика" может быть использована для кратковременного горизонтального положения, при проведении массажа или иных процедур.

