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12:42

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Эксперт рассказал, как выбрать обогреватель в квартиру

Бесшумный и безопасный: какой обогреватель выбрать в квартиру
общество

Синоптики предупредили, что сентябрь этого года в европейской части России может стать самым холодным в XXI веке. На фоне таких антирекордов среди россиян в первом месяце осени в 2,5 раза вырос спрос на обогреватели для дома. Разбираемся, на что стоит обратить внимание при их выборе.

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Чем мощнее, тем лучше?

Мощность обогревателя – один из ключевых параметров при выборе отопительного прибора. Для крохотных апартаментов и просторной гостиной нужна разная производительность, напоминают эксперты.

Заведующий учебной лабораторией кафедры электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ "МЭИ" Сергей Кукушкин рассказал Москве 24, что на каждый квадратный метр помещения должно приходиться 100 Вт мощности обогревателя.

Но есть и дополнительные факторы – плюс 200 Вт за каждое окно в комнате и столько же, если у комнаты внешняя стена. В итоге для помещения 14 м² с окном и угловым расположением понадобится обогреватель мощностью не менее 1 800 Вт.

При этом специалист не рекомендует необоснованно гнаться за цифрами сверх формулы, просто потому что такие модели будут стоить дороже.

"Если же обогреватель идет в качестве дополнительного источника тепла, что актуально в межсезонье, когда батареи еще не греют на полную мощь, формулу можно изменить из расчета 60–80 Вт на квадратный метр", – сказал Кукушкин.

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Какой тип выбрать?

Самыми безопасными считаются масляные обогреватели, рассказал заведующий учебной лабораторией НИУ "МЭИ". Они разогревают минеральное масло электрической спиралью и отдают тепло на металлический корпус.

Масляные обогреватели пожаробезопасные, достаточно точно регулируют температуру и обладают хорошей теплоотдачей. Да, они долго нагреваются – 20–30 минут, но после того, как нагрелись, работают практически в режиме домашней батареи.
Сергей Кукушкин
заведующий учебной лабораторией кафедры электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ "МЭИ"

Конвекторные обогреватели работают на электричестве, воде или газе. Они могут встраиваться в пол или монтироваться на стены. Внутри них находится нагревательный элемент, который и прогревает проходящий через прибор холодный воздух.

"У конвекторов есть недостаток: они сжигают кислород, сушат воздух. Поэтому вместе с ними нужно использовать еще один бытовой прибор – увлажнитель воздуха", – пояснил Кукушкин.

В то же время конвекторы очень быстро прогревают воздух до нужной температуры, а затем поддерживают ее с точностью до градуса.

Воздушные обогреватели, или тепловентиляторы распространяют теплый воздух с помощью вращения лопастей. Нагревательный элемент установлен в корпусе, а сам корпус часто оснащают поворотным механизмом, позволяющим равномерно прогревать помещение.

По словам Кукушкина, тепловентиляторы считаются самыми эффективными, поскольку очень быстро прогревают помещение. "Они пригодятся человеку, когда требуется срочно согреться. Но нужно учитывать, что за счет работы вентилятора прибор получился довольно шумным", – уточнил эксперт.

Фото: depositphotos/im_Filim

Не надо делать из обогревателей "гирлянду"

Также заведующий учебной лабораторией кафедры электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ "МЭИ" напомнил, что правила техники безопасности с электрообогревателями довольны просты.

По мощности электрообогреватель сопоставим с чайником или утюгом – это достаточно мощные приборы, минимум 1,8 кВт. Нежелательно чайник с утюгом втыкать в один удлинитель, то же самое и с обогревателями. Не надо делать из них "гирлянду".
Сергей Кукушкин
заведующий учебной лабораторией кафедры электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ "МЭИ"

"Для безопасности нужно стараться включать мощные электроприборы в отдельные стационарные розетки", – подчеркнул эксперт.

Если использовать для обогревателя неподходящий удлинитель, то в лучшем случае сработает защита и прибор просто не включится, а в худшем – выйдет из строя, заключил эксперт.

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