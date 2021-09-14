Куда обращаться, если не включили отопление в квартире в Москве

В Москве с 13 сентября стартовал отопительный сезон. Ожидается, что до конца этой недели тепло попадет во все столичные квартиры. Жители некоторых районов уже радуются горячим батареям, а кое-кому все еще приходится довольствоваться шерстяными носками и литрами горячего чая. Рассказываем, как москвичи греются в своих домах в ожидании тепла, а также куда обращаться, если оно так и не пришло в квартиру.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начало отопительного сезона

Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в столице с понедельника, 13 сентября. Ранее синоптики предупредили москвичей об окончании бабьего лета и резком похолодании, начиная со вторника, 14 сентября. Ожидается, что теплом обеспечат весь жилой сектор в течение пяти дней. Мэр отметил, что столичная система отопления готова к началу нового сезона.





Сергей Собянин мэр Москвы Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения, все подготовлено к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом.

В частности, к новому отопительному сезону подготовлено порядка 74 тысяч объектов, из которых 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Также были сформированы запасы резервного топлива на ТЭЦ: речь идет о 378,6 тысячи тонн мазута, 360,4 тысячи тонн угля и 24,9 тысячи тонн дизельного топлива. Отмечается, что мощности энергоснабжения города позволят бесперебойно обеспечивать горожан теплом при достижении температуры минус 30 и даже минус 40 градусов.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда включают отопление

Начало отопительного сезона в столице стартует по распоряжению городских властей. Как правило, это происходит, если среднесуточная температура держится ниже 8°С в течение пяти дней, при этом, согласно прогнозу погоды, ожидается дальнейшее ее снижение.

Обычно работы по включению и регулировке отопления занимают до нескольких суток. Сначала тепло подают в объекты социальной инфраструктуры, в частности детские сады, школы, больницы, поликлиники. Затем батареи начинают работать в жилых домах, и только после этого – на промышленных предприятиях.

В объектах социальной инфраструктуры отопление могут дать и раньше планируемого начала отопительного сезона, если будет необходимость. Так произошло и в текущем году. 9 сентября стало известно, что по заявкам начали включать отопление в соцучреждениях города.



Куда обращаться, если тепло не пришло

Стоит учитывать, что отопление появляется во всех жилых домах Москвы не одновременно. На полноценный запуск сезона, как правило, закладывают несколько суток. Если с его начала прошло пять и более дней и в квартире все еще холодно, об этом обязательно нужно сообщить.

Для этого в Москве работает горячая линия по вопросам включения отопления +7 (800) 100-23-29. Кроме того, заявку можно оставить через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" или позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей +7 (495) 539-59-59.



Фото: Москва 24/Роман Балаев

Проблемой считается не только невключенные, но и слегка теплые батареи. Во время отопительного сезона в помещениях должна поддерживаться определенная температура. В жилых домах и квартирах – не ниже 18°С ( 20°С в угловых комнатах), в детских садах – от 17 до 25°C в зависимости от вида помещения, во всех основных помещениях школы – от 18 до 24°С, от 17 до 20°С – в спортзалах и мастерских. На рабочем месте в зависимости от вида нагрузки оптимальная температура может колебаться от 16...18°С до 22...24°С.

Если в помещениях холоднее, чем положено, жители города также могут обратиться за помощью по горячей линии по вопросам включения отопления или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Кроме того, можно позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК или обратиться в местную управляющую компанию. В решении проблемы с низкой температурой может помочь и Мосжилинспекция. Для этого нужно оставить обращение через электронную приемную или при личном визите.

"Не вылезаем из халатов и носков"

Пока тепло пришло не во все в жилые дома, москвичам приходится спасаться от холода по старинке, то есть постоянно ходить по квартире в полном обмундировании.

"Мы с девушкой уже около двух недель не вылезаем из махровых халатов и носков – по-другому просто никак. Иногда, несмотря на то что нас всего двое, образовывается очередь в туалет из-за литров горячего чая. Во время работы мы сидим за ноутбуками, не двигаемся и мерзнем быстрее", – рассказал Москве 24 житель района Кунцево Василий Фролов.

Схожим образом обстоят дела у некоторых жителей ТиНАО. В частности, с такой проблемой столкнулся москвич Владимир Чикало.





Владимир Чикало житель Москвы У нас ежедневный план такой: утром и вечером горячий душ. Днем шерстяные носки, штаны и кофты с начесом. Греемся все вместе как можем, даже животные. Кошка и собака в последние дни стали подозрительно ласковы, все время жмутся к хозяевам – оказалось, просто греются.

Вместе с тем жительница Печатников Катерина Валаева рассказала, что во вторник батареи стали теплее. Однако, несмотря на подачу отопления, квартира все еще остается холодной, уточнила девушка в беседе с Москвой 24.

"У нас очень дует с балкона, который бывшие хозяева сделали частью квартиры – снесли стену. Мы без масляного обогревателя просто никак не обходимся. Он работает круглосуточно", – уточнила москвичка.

Но и этого, по ее словам, мало. Ежедневную помощь Кате и ее супругу оказывают "коконы из одеял", теплый суп и какао, который, со слов девушки, согревает лучше, чем чай.