Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго" на юго-западе Москвы сообщил о начале отопительного сезона в Москве с 13 сентября. В течение 5 дней весь жилой сектор города будет обеспечен теплом.

"В Москве бабье лето – тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе", – сказал Собянин.

Мэр города отметил готовность системы отопления к началу нового сезона.

"Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", – добавил Собянин.

В правительстве Москвы отметили, что к отопительному сезону 2021–2022 года в Москве было подготовлено около 74 тысяч объектов, из них 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Кроме того, были сформированы запасы резервного топлива на ТЭЦ: 378,6 тысячи тонн мазута, 360,4 тысячи тонн угля и 24,9 тысячи тонн дизельного топлива.

Около 19 тысяч единиц коммунальной техники подготовлено для уборки дворов и дорог. В зимний период будут работать 38 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Почти 1,5 тысячи аварийных бригад могут быть задействованы при ликвидации повреждений на тепловых, электрических и других сетях. Также подготовлены более 1,4 тысячи аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные.

Мощности энергоснабжения Москвы позволяют стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры –30...–40 градусов.

Районы юго-запада и центра Москвы обеспечивает электричеством и теплом ТЭЦ-20, мощность которой – до 1 тысячи 110 мегаватт, а тепловая мощность – 2 тысячи 557 гигакалорий в час.

На станции внедрена автоматизированная система экологического мониторинга, позволяющая контролировать уровень выбросов в режиме реального времени и передавать данные в Мосэкомониторинг. Кроме того, на энергетических котлах установлены дымососы и реализовано двухступенчатое сжигание топлива для снижения выбросов оксидов азота.

Ранее министр энергетики Подмосковья Александр Самарин сообщил о старте отопительного сезона в регионе. В течение нескольких дней тепло поступит в дома.

По его словам, специалисты начинают разгонять систему в связи с предстоящим похолоданием.

