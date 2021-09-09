В МОЭК рассказали о начале отопительного сезона в столице

В Москве начали включать отопление. Представитель ПАО "МОЭК" Дмитрий Филатов рассказал, что по заявкам социальных учреждений тепло уже может подаваться в здания.

"По состоянию на 9 сентября в первую половину дня подано порядка 40 таких заявок. И детские сады, и школы, подавшие эти заявки, уже подключены к системе теплоснабжения и получают тепло. В остальных учреждениях, если такая необходимость будет и существует техническая возможность подачи отопления в них уже сейчас, такие заявки будут рассматриваться и удовлетворяться", – сообщил Филатов.

Подробнее о том, когда согреются квартиры, – в эфире телеканала Москва 24.