Городские службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города, который пройдет 11 и 12 сентября. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – сказал Бирюков.

Он отметил, что на круглосуточное дежурство выйдет порядка 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. В случае возникновения нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города сотрудники будут готовы оперативно выехать.

Кроме того, в городе усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – заключил Бирюков.

Ранее сообщалось, что сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками ко Дню города. Наклейки представляют собой разноцветные круглые изображения с монохромными надписями "Москва 874" и "День города".

