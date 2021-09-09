Городские службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города, который пройдет 11 и 12 сентября. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – сказал Бирюков.
Он отметил, что на круглосуточное дежурство выйдет порядка 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. В случае возникновения нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города сотрудники будут готовы оперативно выехать.
Кроме того, в городе усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – заключил Бирюков.
Ранее сообщалось, что сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками ко Дню города. Наклейки представляют собой разноцветные круглые изображения с монохромными надписями "Москва 874" и "День города".
Москву украшают ко Дню города
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