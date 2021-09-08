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Город

17:02

Более 3 тысяч декораций украсят Москву ко Дню города

город

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 3,2 тысячи декоративных конструкций установят на улицах столицы ко Дню города. Об этом сообщила советник столичного департамента ЖКХ Виктория Боткова.

Как уточняется, большинство из декораций – флаговые. В общей сложности планируется установить более 2 тысяч флагов, в том числе на 11 мостах.

Декоративные конструкции сделают в том числе на въезде в город, транспортно-пересадочных узлах, например ТПУ Ховрино. Украсят к празднику также московские парки и территории административных округов.

Советник столичного департамента ЖКХ уточнила, что особое внимание уделят пешеходным зонам на Бульварном кольце: там сделают арки из цветов и световые лайтбоксы. Специалисты установят подсветку Москвы.

Среди декораций ко Дню города появятся также слова "Москва" разного стиля. Буквы сделают из снимков памятных мест и достопримечательностей столицы, другие – из живых цветов и в виде ярких скамеек. Также в городе создадут несколько селфизон: они появятся в парках "Певческое" поле и "Сад будущего".

Ранее стало известно, что в этом году в столице не будут проводить концерты и шоу по случаю Дня города 11 и 12 сентября, однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города.

Отмечается, что специальную программу ко Дню города предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры.

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